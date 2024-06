Fernando Burlando representará a la familia de Loan

"No podemos dejar que esto le esté pasando esto a una criatura", declaró el abogado en un comunicado donde informó la decisión de representar a la familia del niño desaparecido.

El abogado Fernando Burlando viajará a Corrientes para sumarse al equipo que asesora a la familia de Loan Peña, el niño de cinco años que se encuentra desaparecido desde el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio.

"No podemos dejar que le esté pasando esto a una criatura", declaró el abogado en un comunicado donde informó la decisión de representar a la familia del niño desaparecido.



"Estamos ultimando detalles con uno de los hermanos de Loan y los colegas que están trabajando desde allá para poder colaborar y sumarnos a este trabajo que es sumamente delicado y complicado", agregó el mediático letrado, a la vez que advirtió que "se perdió mucho tiempo" en torno al caso.

Burlando señaló, en cuanto al desarrollo de la pesquisa, que se trata de "delitos cuyas investigaciones tienen que marchar de manera acelerada y contundente en los primeros momentos".

"Este momento es tiempo de pérdida mientras que no se encuentre a Loan", sostuvo. "Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado", señaló Burlando, a la vez que remarcó que manifestó "la trata no es broma" y hay que entender que es "una triste realidad".