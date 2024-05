PROCESARON POR ABUSO SEXUAL A FERNANDO ESPINOZA, EL INTENDENTE DE LA MATANZA

Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, fue procesado por la causa de abuso sexual simple por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31. Otro de los cargos en su contra es por “desobediencia”, por violar una orden de acercamiento.

La denuncia fue efectuada por su exsecretaria el 3 de junio de 2021 en la Oficina de Violencia Doméstica. Se determinó que el funcionario seguirá en libertad, pero deberá responder a las acusaciones a causa del procesamiento penal.

La victima afirmó haber trabajado en la Municipalidad de la Matanza sin estar registrada. Se le asignó un nombre falso por razones desconocidas y su salario era de $150.000.

Según declaraciones de la mujer a las que accedió TN, Fernando Espinoza se invitó forzosamente a cenar a su residencia: “Fue una imposición como algo decidido por él. (...) Me intimidó, no tenía opción de decir que no. Terminé aceptando, pero presionada”.

Cuando le contó a su novio de su situación, este reaccionó de manera natural: “Era su amigo y le refirió que era normal que quisiera cenar con allegadas al trabajo, que solía hacerlo”.

“Esa noche no pasó nada y cenamos normalmente, pero me sentí muy incómoda. A los pocos días, volvió a mi casa. Durante la cena tuve una sensación física extraña”, agregó.

A continuación, desarrolló: “Pensé que me había puesto algo en la bebida. Él me preguntó cosas personales y yo le aclaré que estaba en pareja con su amigo”.

El 10 de mayo, según la declaración, Espinoza volvió a ir a la casa de su empleada a cenar sin haber sido invitado. Una vez allí, le pidió a la mujer que le haga masajes y posteriormente intentaría desnudarla contra su voluntad. “Me dijo que se iba, que no me preocupe, pero de una manera amenazante”, comunicó la victima.