GUSTAVO WEISS ASEGURÓ QUE POR EL FRENO DE LA OBRA PÚBLICA SE PERDIERON MÁS DE 100 MIL PUESTOS DE TRABAJO

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) remarcó que el recorte de fondos de parte del Gobierno "está generando efectos muy perjudiciales" en el sector, y anticipó que "no se vislumbra en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones".

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), estimó que, debido a entre 3.500 y 4.000 obras paralizadas, se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo en el sector. "El recorte de fondos para la obra pública está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas constructoras en particular sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto", sostuvo, mientras las empresas "no cobran un peso desde el mes de octubre o noviembre".

El empresario afirmó en una entrevista con Ámbito estar de acuerdo con la participación privada en el financiamiento de la infraestructura, tal como propuso el presidente Javier Milei con su "obra pública a la chilena", pero advirtió que la experiencia internacional indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. Según explicó, el restante 85% no es atractivo para los privados y por lo tanto está a cargo del Estado.



Ampliando el panorama, Weiss que la actividad privada también siguió cayendo en abril y "no se vislumbra en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones".

El Presidente se mostró en contra de la obra pública desde antes de asumir, cuando anunció que su gobierno no continuaría con las obras públicas que ya fueron licitadas. "No tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las terminen. Hay déficit fiscal, que los intendentes busquen la forma de financiarlo", aseguró el entonces presidente electo.

En este contexto, Weiss calculó que "el universo de obras paralizadas, neutralizadas y suspendidas debe estar en el orden de entre las 3.500 y 4.000 obras, si proyectamos esta información del ex Ministerio de Obras Públicas al resto de las reparticiones públicas que ejecutan obras a todo lo largo y ancho del país".

"En lo que va del presente ejercicio, ya finalizado el primer trimestre del ejercicio 2024, la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional refleja una caída real del 87%, donde las transferencias de capital a las provincias se redujeron en un 98,4% real interanual", precisó.

En cuanto a los puestos de trabajo, el titular de Camarco estimó que "el sector ya perdió en los últimos meses más de 100 mil empleos y a eso hay que agregarle todos aquellos que las empresas tienen suspendidos y que en los próximos meses, si esto continua así, van a pasar a engrosar la lista de despidos en las estadísticas".

"Y cuando hablamos de que ya se perdieron 100 mil puestos de trabajo, estamos hablando solamente de obreros de la construcción, personal UOCRA. A eso hay que agregarle la cantidad de gente que ya perdieron las empresas por tener que despedir empleados y cuadros técnicos costosísimos para las empresas, recursos humanos valiosísimos que nos costó años formar y que se hace imposible mantener al no cumplir el Estado Nacional con sus obligaciones de pago", amplió.