TRES DIAGNÓSTICOS DIFERENTES PUSIERON EN PELIGRO LA VIDA DE UN JOVEN DE 16 AÑOS

El día jueves 25 del corriente Gabriel despertó con un agudo dolor en la zona abdominal a la cual deciden llevarlo al nosocomio local al revisarlo solo le recetaron analgésicos aludiendo que solo era un problema gastrointestinal, y le dieron de alta. Desde el hospital le dijeron que se trataría de dengue o un ataque de hígado sin hacerle ningún tipo de análisis,

El día viernes 26 ingresó nuevamente y lo internaron con calmantes. Sin una respuesta clara después del resultado de los análisis, terminó siendo operado de Peritonitis aguda pasando las 18hs del mismo día.

Para el día Sábado 27 alrededor de las 9am "nos presentamos mi hermana y yo a UTI a ver el diagnóstico en progreso de mi sobrino y nos atendió una doctora (No sabemos quién es) a lo que entre cruces de palabras nos dijo que volviéramos pasando las 18hs de ese día que recién tendría novedades de mi sobrino a lo cual yo de manera informal alzo la voz para hacerle saber que no teníamos tiempo que perder porque sabíamos que mi sobrino no se encontraba nada bien, hasta que pudimos convencerla y luego de pasados unos minutos nos dieron el parte médico con traslado de urgencia hacia la provincia de Salta en la clínica (Virgen de Urucupiña)", relataron los familiares.

La familia cuenta con seguro médico de OSPRERA pero sostienen que siempre hay un "pero". "La empresa no autoriza ciertos estudios a los cuales mi hermana con su esposo tienen que abonar y como todos sabemos la situación económica no está bien", contaron.

"Lamento hacer este pedido a la comunidad de rosario de la frontera, jamás pensé en pedir ayuda pero lamentablemente nuestros recursos se están acabando y mi sobrino aún no se encuentra con buenos parámetros de salud.