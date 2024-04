JORGE LANATA CONFIRMÓ QUE PRESENTARÁ DOS DEMANDAS CONTRA JAVIER MILEI POR "CALUMNIAS E INJURIAS"

El periodista Jorge Lanata ratificó que durante la jornada del miércoles presentará ante la Justicia dos demandas contra el presidente Javier Milei por "calumnias e injurias" luego de que el jefe de Estado lo tratara de "ensobrado" por redes sociales. "Se va a presentar en algún Juzgado Federal y después las cosas seguirán su marcha”, señaló.

“Finalmente hoy se va a presentar el tema de la demanda, se va a presentar en algún Juzgado Federal y hay que ver donde cae. Mañana lo comunicaremos y bueno, después las cosas seguirán su marcha”, ratificó el periodista en referencia a las demandas civil y penal que llevará a la Justicia.

Según la visión del periodista, "no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir”.

Luego apuntó contra el Presidente el cual "acusó a tipos en muchos casos inacusables. No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia".

"Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años”, insistió Lanata en una entrevista en Radio Rivadavia.