JAVIER MILEI: "SI ME PONEN U$S15.000 MILLONES, ABRO EL CEPO MAÑANA"

El presidente Javier Milei adelantó que espera estar en condiciones de levantar el cepo cambiario "a mitad de año", luego de que el Banco Central (BCRA) haya acumulado reservas en dólares gracias a la cosecha gruesa, pero aseguró: "Si me ponen u$s15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega".

"Hay economistas que consideran que yo puedo abrir hoy, y es cierto. Pero abrir implica dejar de emitir y, si yo hago eso, tengo que hacer la tasa de los pases cero. Ese switch de portafolio puede generar una corrida. Yo prefiero ir sobre seguro, como dice el FMI (Fondo Monetario Internacional), y apuntar a mitad de año", explicó.

"Es cierto que si lo mirás frío podríamos abrir, pero la base monetaria amplia son 12 puntos del PBI, entonces no sobra mucho. ¿Quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo?", cuestionó este lunes durante una entrevista en LN+.