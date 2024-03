LA FAMILIA DE SERGIO IBARRA LO BUSCA DESESPERADAMENTE

Ya han pasado 16 días sin saber nada sobre Sergio Dario Ibarra de 22 años, un joven oriundo de Orán, que lleva más de una semana perdido.

Su familia ha recorrido diferentes lugares intentando dar con su paradero. Sufre de Esquizofrenia y responde a las siguientes características físicas: es morocho, flaco, alto. Su entorno pidió que en caso de dar con el chico, se comuniquen con los siguientes números: 3878549581 - 387579635.

"Por favor si le podrían sacar una foto para nosotros estar seguro que es el por que todos nos dicen que lo ven por Orán o por Pichanal, Colonia hasta Tartagal. No sabemos a quién creer. Ya nos fuimos por distintos lugares que dicen que lo ven recorrimos todas partes y nada que lo encontramos. Mi hermano hasta en Bolivia. Salvador Mazza y no sabemos que hacer ustedes saben uno de la desesperación de traerlo se va ah todos lados por que lo amamos y queremos que este junto ah nosotros y tratarlo lo extrañamos tanto", compartió un familiar a través de las redes sociales.



"Por favor quien sepa algo tóquese el corazón y díganos lo extrañamos tiene una familia desesperada una madre que no duerme , no come trata de ser fuerte pero no puede hasta no encontrarlo".

La 10 Orán, diálogo con Yanet Ibarra, madre del joven: "Me dijeron que lo vieron por un lado, por otro. Lo busqué y no lo encontré". Aún sigo buscándolo. "Quiero que por favor me ayuden a encontrarlo. Quiero ver a mi hijo" dijo muy angustiada.

"Sergio tiene una enfermedad, esquizofrenia, no estaba medicado porque no podía comprar la medicación" Ese día salió corriendo y ya no sé más de él.

Por eso comenzamos la búsqueda en facebook, hoy me encuentro en Pichanal, según me dijeron que lo vieron por este lugar.

"Pido ayuda a la comunidad de Orán, que aporten datos , si lo ven que se comuniquen conmigo o en facebook" estoy desesperada solo quiero ver a mi hijo.