"IMAGINATE QUE TU HIJO SALE DE TRABAJAR, VA A DISFRUTAR Y TERMINA MUERTO"

Los familiares de las víctimas del accidente de la Avenida Paraguay marcharon por el centro de la ciudad reclamando justicia por Florencia Acosta, Nahuel Brian Digan, Sergio Daniel Veisaga, Karen Marín y Ruth Tabarcache y los otros jóvenes que fueron atropellados por Luciano López de 21 años,

"Este muchacho se llevó la vida por delante. Una disculpa no sirve nada, no me lo devuelve", dijo la hermana de Brian. La familia del joven se enteró del accidente por un policía de Luis Burela, horas más tardes conocieron que Nahuel Digan falleció.

El papá de Ruth Tabarcache también estuvo presente en la movilización, la joven oriunda de Formosa. "Fue durísimo enterarse, nos enteramos que ya habían fallecido tres personas y que mi hija estaba grave". El padre de Ruth agradeció a los salteños por la colaboración durante los días pasados para finalmente poder despedir a su hija.

"Nunca se arrimaron los parientes", compartió, haciendo referencia a la familia de Luciano López, quien conducía el Renault Fluence, con 1,02 gramos de alcohol en sangre.

El hermano de Karen, quien desde el primer momento se pronunció reclamando justicia por su hermana, una vez más pidió que la causa no quede guardada y el responsable sea castigado con todo el peso de la ley.

"Mi hermana tenía 27 años, toda una vida por delante, con dos nenas", repitió el joven. "Queremos una explicación de por qué tardan tanto".