KICILLOF CRITICÓ A MILEI EN LA APERTURA DE SESIONES: “LOS PROBLEMAS NO SE SOLUCIONAN CON DINAMITA O MOTOSIERRA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este lunes el 152° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Con un discurso centrado en marcar las diferencias con la gestión del presidente Javier Milei. “Los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste”, dijo ante legisladores, jueces, intendentes, funcionarios de su gabinete, entre otros dirigentes políticos y sociales.

Tras hacer un repaso sobre los ejes principales de su primer mandato en la provincia de Buenos Aires y en los objetivos para este año, fundamentalmente, ante un Gobierno nacional decido a recortar fondos coparticipables a las provincias.

Parte de la respuesta a Milei hizo referencia a la legitimidad, a la que suele apelar el Presidente. El gobernador bonaerense remarcó los casi 20 puntos de diferencia que obtuvo respecto del segundo candidato, en las elecciones de 2023, y también mencionó el aval ciudadano a los intendentes.

“En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión de nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, comenzó planteando el gobernador, en lo que fue el inicio de su exposición para confrontar con Milei.

Tras mencionar que La Libertad Avanza no ganó en ninguna gobernación ni intendencia del país, Kicillof consideró que esto “implica que el Presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron en presidente. Aunque le cueste debe comprenderlo: la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la constitución, con las responsabilidades de cada uno y con las leyes. No se trata de apretar, extorsionar, fundir, amenazar, insultar y agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas o proyectos”.

“La Argentina adoptó un régimen representativo, así que Milei debe respetar a los diputados, a los gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo. La Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, agregó más tarde.