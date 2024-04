MILEI VERSUS ECONOMISTAS DE SU PALO

Tras los insultos, censuras e imitaciones que el presidente Javier Milei hizo sobre la figura de tres economista de la derecha que osaron criticarlo, se armó una especie de batalla con a respuesta de los implicados. En el marco de una cena de la Fundación Libertad en Parque Norte, el mandatario les apuntó a Carlos Melconian, Roberto Cachanosky y Ricardo López Murphy, que salieron a sostener su diagnóstico sobre las decisiones económicas del libertario.

Melconian, a quien imitó burlonamente en esa comida con la frase que el economista usó para decir que no tenía herramientas para dolarizar, recogió el guante: respondió a la caricaturización que el presidente, Javier Milei sobre su persona e insistió en que “no hay fideos y no hay tuco” en referencia a su opinión sobre las chances de instaurar el dólar como moneda central. Cabe recordar que el ex referente económico de Patricia Bullrich utilizó durante la campaña electoral esa metáfora para sostener que no estaban dadas las condiciones para ese proceso y continuó manifestándose de ese modo en el último tiempo. “Yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice el Banco Central y lo que propone a futuro: no hay fideo, no hay tuco y vamos más a un escenario de bimonetariedad, que a mí me gusta más llamarlo ‘convivencia’ y no competencia de monedas”, afirmó el economista, quien estaba escuchando a Milei mientras el Presidente lo burlaba. Cuando empezó la imitación, se levantó y se fue.





Desinvitados críticos

Con López Murphy y Cachanosky paso algo particular. Fuentes de la Fundación Libertad, un think liberal que alberga a presidentes y ex presidentes de derecha, aseguraron que hubo un pedido de Presidencia para que ninguno de ellos dos fueran invitados a la cena. En ese contexto, López Murphy decidió responder, además, sobre varias de las frases del presidente en la cena: expresó que no tiene “la visión triunfalista que tiene el Presidente” y sobre la frase de Milei de que “la economía va a subir como pedo de buzo" consideró que es “una grosería inaceptable para un presidente". Aclaró también que "las groserías me caen muy mal, degrada a la sociedad. Pretendería que nuestros presidentes nos eleven, que no sea un carrero". Y concluyó diciendo que “no simpatizo con los malos tratos. Las barbaridades e insultos dichos por el presidente le hacen mal al país".



Por su parte, Cachanosky, uno de los conservadores económicas de más renombre, viene hace rato criticando al presidente. Él dio su versión de lo que muchos dicen fue una desinvitación de Milei a su persona para la cena de la Fundación Libertad. "Mirá, no te puedo confirmar que me desinvitaron por eso, lo que te puedo confirmar es esto. Me mandan una primera invitación como todos los años. Primero, el primo de Alejandro Bongiovanni, que es el presidente de la Fundación, y no le contesté. Después me mandó un WhatsApp la ex-mujer de Gerardo Bongiovanni, Fabiana Suárez, una chica macanudísima, y me insiste con que vaya. Pero le dije que la verdad que yo estoy cansado de esas cosas. Bueno, me insistió mucho y dije “Mirá, no hay ningún problema, decime cómo es la cosa y ahí continuamos”. De allí en más, no fue contactado nuevamente.



En esa línea, Cachanosky bancó la teoría de los fideos con tuco de Melconian y criticó con dureza a Milei por sus agresiones y operaciones. "Noto en Milei una gran intolerancia, similar al estilo de Trump, especialmente hacia los medios de comunicación y los economistas que no se alinean con sus puntos de vista. Considero que esto refleja más un problema de personalidad que ideológico, ya que parece que aquellos que no se someten a sus dictados son vistos como enemigos.", explicó.