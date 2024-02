PREVENCIÓN DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

Para prevenirlo:

Lavate bien las manos con frecuencia

Cociná las carnes completamente

Usá diferentes elementos para alimentos crudos y cocidos, principalmente carnes

Mantené cadena de frío de alimentos

Consumí agua potable

Ante diarrea con sangre, dolor abdominal, vómitos, palidez, hace poco pis, acudí al centro de salud más cercano.

Si tu hija/o presenta los siguientes síntomas, acudí inmediatamente al centro de salud más cercano:

Diarrea con sangre

Hace poco pis

Vómitos

Palidez

Enfermedades diarreicas

Los agentes infecciosos causantes de la diarrea son múltiples. La falta de higiene y la ingestión de agua o alimentos contaminados son las vías por las cuales se adquieren enfermedades diarreicas.

Si tu hijo tiene diarrea:

Consultá al médico o acudí a un centro de salud lo antes posible.

Ofrecele líquidos abundantes para prevenir la deshidratación.

En caso de bebés y niños pequeños, no interrumpas la lactancia.

Consejos para prevenir el SUH y las enfermedades diarreicas

Lavate bien las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos; y después de tocar carnes crudas, ir al baño o cambiar pañales. Es muy importante que los chicos también lo hagan.

Cociná las carnes completamente, en especial la carne picada, hasta que no queden partes rojas o rosadas.

Evitá siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos.

Para cortar alimentos, no uses el mismo cuchillo o superficie (tablas, mesadas) que usaste para cortar carnes crudas sin antes lavarlo bien con agua y detergente.

Lavá cuidadosamente las frutas y verduras crudas.

Utilizá siempre agua segura para beber, cocinar e higienizarte.

Dentro de la heladera, guardá el pescado y las carnes crudas en los estantes de abajo y dentro de recipientes cerrados.



Mantené los alimentos bien tapados y refrigerados.

Alimentá a tus hijos exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de vida, y, a partir de esa edad, mantené la lactancia junto con la alimentación complementaria, idealmente hasta los 2 años o más.

Para los mayores de 2 años usá leche en polvo fortificada con hierro, o leche pasteurizada (la que se compra envasada).



Esterilizá diariamente las mamaderas.

Si el bebé usa chupete (luego de instalada la lactancia), que no esté roto ni tenga partes flojas. Lavalo seguido con agua y jabón; y que el adulto no lo “limpie” con su boca.

El agua de las piscinas y de los piletines de lona o plástico debe ser renovada con frecuencia. El agua de los piletines de lona también debe ser clorada.