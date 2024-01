DESAPARECIDOS EN PINAMAR: ENCONTRARON UN KAYAK SIMILAR AL QUE BUSCAN

A más de cuatro días de la desaparición de Ramón Román (56) y Gabriel Raimann (38), los dos amigos que ingresaron al mar desde la bajada náutica de Valeria del Mar con la intención de pescar a bordo de un kayak, un piloto privado que participa del operativo de búsqueda reportó en las últimas horas el hallazgo de lo que podría ser una embarcación similar a la que utilizaban los hombres el pasado domingo.

Lucas, hijo de Ramón, dialogó este jueves con el medio Infobae y confirmó que el hallazgo fue a la altura de la ciudad balnearia de San Bernardo. No obstante, aclaró que “puede ser como no, no descartamos nada”.

“Un piloto del aeródromo de Santa Teresita estaba volando en búsqueda y encontró un supuesto kayak. El piloto está convencido de que es un kayak. No es lo mismo una foto que la vista humana en el momento”, explicó Lucas.

Las imágenes en cuestión muestran lo que sería un kayak de color naranja, idéntico al que utilizaban Ramón y Gabriel el día de su desaparición, y con algunas partes faltantes.

El avistaje del supuesto kayak ocurrió cerca de las 16 del pasado martes en un área ubicada entre San Bernardo y Costa Azul, justo en dirección al hotel South Beach, ubicado en la primera de las ciudades balnearias, y unos 1.500 metros mar adentro.