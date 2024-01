DENUNCIAN MÁS DE 300 DESPIDOS ARBITRARIOS EN ANSES

El Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Indsutria (Secasfpi) denunció que hubo más de 300 despidos arbitrarios en ANSES. "Compañeros y compañeras de planta permanente se vieron impedidos de ingresar a trabajar", aseguraron a través de un comunicado.

Carlos Ortega, secretario general del sindicato, confirmó que se recibieron en total 320 denuncias. "No esperábamos mucho más de un gobierno de este tipo. Entiendo que son trabajadores que ingresaron entre el 2020 y el 2023, muchos de ellos como jefes, pero que tenemos un mecanismo para que queden", explicó.



"Como no tenemos datos oficiales, y estamos recabando información a medida que llaman los compañeros, no sabemos cuántos son planta permanente. Porque este Gobierno se caracteriza por este tipo de manejos", agregó Ortega.

"Exigimos que se deje sin efecto esta medida, que, de continuar, dejaría a más de 300 trabajadores y a sus respectivas familias en la calle", cierra el comunicado de Secasfpi.