UN LIBRO ARGENTINO INGRESÓ AL RANKING DE LOS 100 MEJORES DE 2023, SEGÚN LA REVISTA TIME

La selección es contundente desde que empieza. Y esa contundencia se adivina en el nombre de la lista, que oscila entre el imperativo y eso que existe desde siempre pero que la modernidad ha dado en llamar FOMO (fear of missing out, o sea, miedo de quedar afuera). The 100 Must-Read Books of 2023: the fiction, non-fiction and poetry that entertained and enlightened us, o sea, Los 100 libros de 2023 que hay-que-leer: la ficción, no ficción y poesía que nos entretuvo y nos iluminó. Nada menos.

La lista de elegidos, ese género tan afín a esta época del año, fue publicada por la emblemática revista estadounidense Time y trae a una argentina -y a su titánica novela- entre sus recomendaciones. Se trata de Mariana Enriquez y su obra Nuestra parte de noche, o mejor, Our Share of Night, como figura en este seleccionado de la literatura con el que la revista cumple con su ritual anual de dar a conocer sus elegidos.

Nuestra parte de noche hizo ruido desde el principio: la publicó Anagrama en 2019 después de que resultara ganadora del Premio Herralde de Novela entre 680 obras originales de toda Hispanoamérica. Paula Ledesma fue el seudónimo que eligió la autora de Bajar es lo peor y Las cosas que perdimos en el fuego para presentarse -y ganar- en ese certamen. En ese entonces, Enriquez dijo: “Es una novela muy personal. Tiene todas mis obsesiones, lo cual delata que son muchas mis obsesiones. Venía de escribir cuentos, no ficción y en un registro del que los lectores, y yo misma, querían más”.