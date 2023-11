JAVIER MILEI: "CON MACRI Y BULLRICH TENEMOS UN 90% DE COINCIDENCIAS"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, mencionó algunas ideas que prepara para un eventual gobierno y se refirió a su pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a cuatro días del balotaje que definirá al próximo presidente del país. "Tenemos un 90% de coincidencias", reafirmó.

En una entrevista con A Dos Voces por TN, el libertario señaló que va a convencer al que aún no definió su voto preguntándole "qué tipo de país es el que quiere, ¿uno que explota de inflación o uno que tiene estabilidad?".

"Massa propone una deformación de la democracia, el populismo", apuntó y sostuvo que su propuesta es "la república en formato liberal". Acto seguido, se refirió al debate presidencial del domingo y denunció que el candidato de UxP "me tiró tres carpetazos, es de una gravedad institucional enorme".

Sobre su experiencia en el Banco Central, uno de los temas que se plantearon durante el debate, aseguró que "en esa pasantía no me pude integrar bien" e indicó que en aquel momento "tenía que aceptar la mentira del psicotécnico o aceptar que fracasé". Sobre otro de los cruces del debate, el libertario aseguró que el ministro de Economía "mintió sobre las declaraciones juradas de mi familia", pero no quiso ahondar en el tema.

Hizo mención a su alianza con el PRO y destacó "el gesto del presidente Macri y de la señora Bullrich que nos dan un apoyo incondicional" y lo definió como "un reordenamiento político" ya que "hay vocación de hacer cosas juntas". En ese sentido, comentó que la reunión que mantuvo este lunes con Mauricio Macri y Patricia Bullrich se realizó porque "perfeccionamos el mecanismo de ensamble de trabajo" de los equipos de cada uno.

Además, se refirió al cruce protagonizado por una de las diputadas electas de su espacio, Lilia Lemoine, con una periodista de la TV Pública y se desligó del tema: "No me voy a poner a controlar como habla la gente, ese es un problema de otras características". Pero, aprovechó el tema para ratificar que "todas las empresas públicas tienen que ser privatizadas, porque se utilizan como mecanismo de propaganda".

Sobre su proyecto de dolarizar la economía, Milei no dudó en confirmar: "Obvio que la voy a aplicar. Por eso el presidente del Banco Central va a ser Emilio Ocampo". En cuanto a la persona que estará a cargo del ministerio de Economía, reveló que "estamos trabajando con distintas alternativas, pero ya hay un ministro de Economía trabajando". Entonces se le consultó si la persona que ocupará ese rol es Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, y eligió no responder.

Por último, adelantó que en caso de asumir la presidencia una de las primeras medidas que realizará será "hacer un ajuste fiscal duro pero se la vamos a hacer pagar a la política y a los chorros de los políticos".