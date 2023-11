EL PARTIDO OBRERO NO APOYARÁ NI A MASSA NI A MILEI

El ex diputado provincial explicó que los militantes del Partido Obrero no votarán a ningún candidato del balotaje.

Falta menos de dos semanas para el balotaje en donde se definirá al próximo presidente de la Nación y el Partido Obrero de Salta compartió públicamente que no apoyará a ningún candidato.

Así lo confirmó el dirigente Claudio del Plá, y sostuvo que ambos candidatos serán perjudiciales para el pueblo argentino.

"La posición del Partido Obrero es no apoyar políticamente ni a uno ni a otro", dijo Claudio del Pla, dirigente del PO local.

El ex diputado provincial explicó que los militantes del Partido Obrero no votan "ni a Milei ni a Massa" y llaman "a luchar contra un eventual gobierno de Milei y enfrentar un ajuste del gobierno de Massa".

"Lo que hay verdaderamente en torno de Massa y Milei son dos bloques que se disputan dos grupos capitalistas, que compiten por una agenda que nos van a hacer pasar al pueblo argentino por una hiperinflación o un plan de desestabilización".

Para el ex candidato a gobernador, "no es cierto que Massa podría proteger derechos, es todo lo contrario. No es cierto que las alternativas son que uno te cuida los derechos y otro te los quiere quitar", siguió.

