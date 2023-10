MILEI VOLVIÓ A PERDER LOS ESTRIBOS EN UNA ENTREVISTA EN VIVO

El candidato libertario se enojó porque había ruido en el estudio y le reclamó silencio al conductor en medio de la nota. "Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente", argumentó.

Una vez más, Javier Milei perdió los estribos durante una entrevista en televisión. El candidato libertario estaba explicándole al periodista Esteban Trebucq en A24 cómo desarmar las Leliqs para poder terminar con la emisión monetaria cuando un incesante murmullo que provenía detrás de cámara lo desconcentró.

Visiblemente estresado, el candidato de La Libertad Avanza comenzó a rascarse la sien y le reclamó a Trebucq: "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono, para pedírselos de manera implícita".

El periodista primero intentó calmarlo y luego le concedió el deseo, pidiéndole a los trabajadores que estaban en el estudio que hicieran silencio.

"Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", explicó el libertario para justificar su reacción.