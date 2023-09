PROTESTA EN EL CCM: MUNICIPALES SE ENCADENARON Y SE MANIFIESTAN EN LOS INGRESOS

En las puertas del CCM se encuentran trabajadores reclamando afuera del predio en apoyo a tres compañeras que decidieron encadenarse como método de protesta. No permiten que nadie ingrese al predio, el corte es total en Avenida Paraguay entre Lola Mora y J. Castellanos.

Pedro Serrudo, Secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) de Salta, dialogó con TodoSaltaNoticias y comentó que están apostados en el lugar porque "hay compañeras que decidieron encadenarse y lo hacemos por apoyo a ellas".

Comentó que le parece una "falta de respeto" que el personal de la policía le priven su derecho de ingresar al predio, "la policía está rodeando a los compañeros de manera amenazante y eso me parece mal".

Personal de Bomberos se acercó al lugar con "alicates" para cortar las cadenas de las trabajadoras que se encuentran reclamando dentro del establecimiento, "si llega a ocurrir algo vamos a buscar la manera de pasar porque queremos salir y defender a las compañeras".

TodoSaltaNoticias pudo dialogar con las trabajadoras que se encuentran encadenadas realizando la medida de fuerza.

"No obligaron a esto, ya venimos hace más un mes reclamando derechos". Afirmaron que como empleados no fueron respetados durante esta gestión.

Una de las trabajadores, que trabaja en el CCM hace más de 20 años, mencionó que no hay un pase a planta permanente de los fallecidos y jubilados, tienen un convenio que no se está respetando, "nuestra carrera administrativa está truncada".

"Es la peor gestión que hemos tenido, fuimos maltratados y sufrimos todo tipo de violencia como empleados, es decir, abuso de autoridad", sentención.

La manifestante embarazada mencionó a los medios que son diez los trabajadores de espacio público que no fueron re contratados, tienen todas las pruebas, "yo necesito la obra social, por este motivo, por su necesidad tuvo que firmar un contrato que es por cuatro meses, "nada me garantiza que pueda seguir, no fue modificado como fue con el resto de mis compañeros, fui la única excluida".

Entre lágrimas le pidió a la Intendenta "que tenga corazón" por ella que se encuentra embarazada y por todas las familias de los trabajadores que dependen de ellos .