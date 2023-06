JUNIO CON CORTES POR PARO DOCENTES Y HOMENAJE A GUEMES: "NOSOTROS SÍ O SÍ HAREMOS LA CABALGATA"

Julio De Los Ríos, presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, compartió por FM Aries que la tradicional cabalgata en homenaje al héroe gaucho si se realizará.

Las dudas surgieron ante los recurrentes cortes por el paro docente. Sin embargo, Julio informó que ya está todo listo para conmemorar al prócer argentino desde el 7 de junio, realizando la marcha hacia la Horqueta, sitio donde falleció el general tras 10 días de agonía.

“Vamos a hacer los actos tradicionales que se vienen haciendo todos los años, con la cabalgata que va hacia la Cañada”.

“Nosotros rendimos homenajes a nuestro héroe nacional, no hacemos un acto político ni nada por el estilo; si ellos se quieren manifestar en contra de esto, quiere decir que no son salteños… pero no quiero entrometerme en ese lío, nosotros queremos rendirle homenaje a nuestro general”, aseveró el presidente de la Agrupación.

“Los gauchos vamos a rendir homenaje, creo que van a saber respetar esto”. Por último aclaró que se pueden entender las protestas o los argumentos detrás de las mismas, pero algo aparte son los sentimientos güemesianos, ajenos a los reclamos que estos grupos encabezan.

“Veremos qué medidas tomaremos, pero nosotros sí o sí haremos la cabalgata”, subrayó para concluir.

FUENTE: InformateSalta