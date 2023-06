CADA VEZ MÁS JÓVENES SE DEDICAN A SER BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA CUIDAR A LOS SALTEÑOS

Hoy 2 de Junio se conmemora y honra a los Bomberos Voluntarios, verdaderos héroes que dedican toda su vida para proteger y cuidar a la comunidad.

Nos acercamos a conocer a un grupo de estos leales trabajadores, en su mayoría muy jóvenes, lo que no pasa desapercibido por la dedicación desde temprana edad. Entre ellos, Facundo y María José pertenecientes al cuartel de la Brigada Solidaria.

Facundo decidió unirse a la brigada hace seis años. "Yo me dedicaba a hacer ayuda social, luego me sumé a los bomberos. Me encantó la labor, me capacité y terminó siendo una profesión que me gustó. Hoy se convirtió en un estilo de vida y vocación de servicio", contó.

María José, por su parte, tenía en claro que quería hacer algo por los animales de la ciudad que muchas veces son olvidados. "Empecé tratando de ayudar a los animales y fue más allá. Me dediqué a esta vocación por a mor al prójimo", dijo.

En cuanto al trabajo, compartieron que siempre están preparados en tratar de hacer un trabajo efectivo, siempre resguardando la seguridad de los vecinos y también sus hogares, porque conocen y entienden el sacrificio constante para poder cuidar lo material de cada casa.