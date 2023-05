EL GOBERNADOR GUSTAVO SÁENZ HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DOCENTES

El acuerdo acordado con los gremios significaría un aumento escalonado del 34% y un bono de $60.000 a pagarse en dos cuotas.

Hoy el gobernador Gustaco Sáenz, dialogó con FM Aries para expresar lo que piensa con respecto a los acontecimientos del fin de semana.

En un primer lugar aclaró que no hay posibilidades de una mejor oferta salarial. “No hay más plata, no se puede más”, agregó además que los docentes son los mejores pagados del país. “Ya no hay superávit después de este aumento”, remarcó.

“Venimos hace tres años y medio con las mejores paritarias del país, haciendo un esfuerzo enorme y grandísimo porque entendemos que se lo merecen y merecen mucho más, pero ya no se puede, ya no podemos, no estamos en condiciones, estamos en medio de una crisis, pero lo hacemos porque realmente entendemos que es legítimo el reclamo,”, sostuvo.