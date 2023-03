VECINOS DENUNCIAN OLA DE ROBOS Y AUSENCIA DE LA POLICÍA EN PARQUE LA VEGA

La inseguridad no decrece en Salta, los vecinos lo saben perfectamente y lo viven cada día en sus casas, en la calle, en la parada del colectivo o en sus trabajos.

Esta vez les tocó a la barriada de Parque La Vega compartir los incontables hechos ilícitos que enfrentan ya como una rutina de sus días. "Olas de robo y ausencia policial", fue lo que denunciaron con indignación en TodoSaltaNoticias.

El último robo que vivieron le sucedió a un hombre mayor el día de ayer, le robaron su camioneta y la sorpresa se la llevó esta mañana cuando se encontró con la ausencia de su herramienta de trabajo. "Lamentablemente robaron mi camioneta y es mi elemento de trabajo, es un vehículo viejo que tiene más de 40 años, pero creo que es único", compartió.

"Esta mañana salgo de mi casa y me encuentro con que no estaba la camioneta. Somos victimas de la inseguridad, el 98% del barrio sufrimos robos", resaltó.

El vehículo se trata de un rastrojero modelo 78, doble cabina, caja corta y de color roja. Ante cualquier información comunicarse al 3875002402.

No es la primera vez que sucede, incluso podría decirse que los delincuentes lo tenían estudiado. "Es el cuarto robo, primero me robaron la goma de auxilio, una batería, baliza , matafuego, papeles, y ahora la camioneta directamente", retomó.

Por otra parte, Roque Pérez, se sumó a este reclamo y contó que también sufrió de cuatro robos. "Hace un año me robaron las cuatro ruedas de la camioneta. le entregue a la policía todos los datos, acá en barrio San Remo y me dicen que tengo que esperar la orden de allanamiento fiscal. Esto es una vergüenza".

"Hace diez días me roban la batería del auto de mi hijo. Compré otra y anoche me robaron la que compré", denunció Roque, con clara molestia y recalcó que hay ausencia policial en la zona.

Cabe destacar que las cámaras de seguridad no funcionan, tampoco el botón instalado para llamar a la policía. Los vecinos dijeron que "las cámaras están de adorno".

"A veces la policía no viene porque no tienen móviles", compartió una vecina.

"Como barrio no podemos afrontar el pago de seguridad privada. Pedimos un destacamento para el barrio, uno o dos en la esquina, sería una solución primaria"

"Somos 549 familias, 43 bloques, más los de San Patricio con 10 torres. Todos pagamos nuestros impuestos. Nos tienen como un barrio privado, pero no somos un barrio privado", sentenció la vecina.

OLA DE ROBOS SIN CONTROL

Los reclamos no se dieron descanso y con justa razón. La barriada compartió en TodoSaltaNoticias cada uno de los actos delictivos que han vivido en las últimas fechas.

No sienten seguridad, comparten que son muchas personas y que no desconfían de todo. A veces pasa algún salteño preguntando sobre alquileres y se le quedan viendo a las casas, esto genera inseguridad en la barriada al no saber si sinceramente es un pedido para un cambio de domicilio o si están "estudiando" el edificio para el próximo robo,

Sin importar la hora, los vecinos temen por su seguridad y el de sus materiales. "No pueden dejar abierta las ventanas de las casas porque meten cañas, la mano, te roban todo. Dejan las puertas cerradas y las rompen. Se suben a los balcones, te roban".

Piden urgente que desde el Ministerio de Seguridad les brinden una respuesta, poder encontrar una solución ante el aumento desmedido de los robos y asaltos que viven continuamente.