CHUBUT: DECLARARON LA EMERGENCIA ÍGNEA EN EL HOYO

Nacionales 16 de enero de 2023 Por Betina Almada

La municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.