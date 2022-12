INAUGURACIÓN DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO DE AGUARDIA

No solo es la inauguración de la guardia de emergencia del Hospital Señor del Milagro sino que también hay equipos de última generación para tuberculosis, para realizar el diagnóstico inmediato, cabinas para bacteriología y la obra de infraestructura 2023 para una guardia nueva, un lugar de terapia intensiva nueva y una sala de oncología nueva.

En diálogo con el programa Un Nuevo Día el doctor hizo referencia a la situación de salmonella en la provincia y explicó que personal epidemiológico de nación y provincia se encuentran analizando el brote que hay en Salta, "es una de las pocas provincias que tiene salmonella y evidentemente tenemos que controlar el agua, vamos a realizar filtrados de agua para llevarlo al Malbrán y así analizarlo".

Cuando se le preguntó sobre la situación del norte provincial comentó que hay una inversión importante en obras de infraestructura, "tuvimos inversiones en Orán, Tartagal, entre otras".

El doctor Juan José Esteban respondió a la pregunta sobre los médicos autoconvocados y mencionó que sería bueno solucionar el problema y que mantuvieron reuniones con ellos, a pesar de esto tomaron medidas de fuerza, "me parece que no hay respeto al diálogo".

"Se reunieron con el Gobernador y conmigo, se les dijo que el 27 que tendrían una solución, aún así tomaron la decisión unilateral de parar, me parece que lo hacen por desconocimiento, no son gremialistas son médicos pero al ser autoconvocados no tienen entidad ni identidad tampoco gremial, la secretaría de trabajo está pintada".

El doctor afirmó en Todo Salta Noticias que "tengo el derecho a jubilarme, tengo 67 años, viví los peores años de mi vida profesional y como funcionario en esta pandemia y creo que hoy tengo el derecho a descansar".