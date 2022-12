ALBERTO FERNÁNDEZ DESCARTÓ UNA CANDIDATURA: “NO PIENSO EN LA REELECCIÓN”

“Con todos los problemas que me pregunta, solo pienso en cómo resolverlos. No estoy pensando en la reelección”, expresó en una entrevista al medio británico Financial Times durante la sexta edición de The Global Boardroom.

Aunque el mandatario remarcó que está “ensimismado en la gestión”, sostuvo: “Tengo claro que el país tiene una oportunidad de futuro extraordinaria. Quisiera terminar mi mandato habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades. Para que, quien me suceda o si sigo yo, tenga la posibilidad de cosechar en favor de los argentinos”.

En ese sentido, opinó que la Argentina transita un “presente económico raro” desde la llegada del Gobierno: “Tenemos una inflación muy alta, multiplicamos por dos en un mundo que la multiplicó 10″.

Sin embargo, destacó que este año hubo récord de inversiones desde 1993, récord de exportaciones y se regeneraron 1 millón y medio de puestos de trabajo.