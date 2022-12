“No voy a ser candidata a nada en el 2023, no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta.

Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me van poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar a una banda de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro”, dijo.



El TOF2 la consideró culpable del delito de defraudación al Estado y también la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos.

Cristina Kirchner no irá presa dado que cuenta con fueros como vicepresidenta y la sentencia es apelable. En ese sentido, primero debería definir la Cámara Federal de Casación Penal y luego la Corte Suprema de Justicia.