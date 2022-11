DESALOJARON A LIBREROS PREVIAMENTE NOTIFICADOS

La conocida feria de libros del Parque San Martín hoy se destacó no por la concurrencia de los salteños al lugar, sino por un desalojo que sucedió hace instantes en donde tras el fallecimiento de la titular de uno de los puestos, se le pidió a una familia retirarse.

En dialogo con TodoSaltaNoticias, la ahora propietaria, pero todavía no reconocida, dijo "llegó una orden de desalojo por cambio de titularidad, yo presenté todos los papeles pero no tuve ninguna respuesta", y resaltó que no avisaron con tiempo sobre el desalojo.

"Estoy en el local hace 7 años, es mi fuente de trabajo", señaló la mujer. Su mamá, antigua propietaria, tomó posesión del puesto hace más de 40 años.

Comentó otra feriante de libros que tras el fallecimiento del titular anterior de otro puesto, también dieron la orden de desalojo. "Si así se van a manejar cuando fallezca el titular de un puesto, para que vuelve a la municipalidad, no se puede trabajar", agregó.

La mujer desalojada destacó que este trabajo es su fuente de trabajo y que a pesar de sus intentos por establecer diálogos con las autoridades correspondientes para preservarlo, no lo consiguió. Por el momento se retirará y llevará todos los libros a su hogar hasta conseguir comunicarse con la Municipalidad.