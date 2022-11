MARTÍN GRANDE TRATÓ DE "MUFA" A SERGIO LEAVY

“Y si le pedimos al oso que vuelva? No será él el de la yeta?”, escribió el dirigente del PRO en su cuenta de Twitter. Pero la broma fue más allá y publicó una foto donde se lo ve a Leavy vestido de jeque, con la copa del Mundo. Si bien esa imagen tiene la marca de agua de otro medio, Grande la puso en sus cuentas personales.

Y esto no concluyó ahí, Sergio Leavy le respondió de la siguiente manera: " Hola, Martín! El mufa es tu Jefe, que si está allá con la que se fugaron. Yo sigo en Salta. El viernes festejo mi cumpleaños en Tartagal con amigos. Estás invitado".

Recordemos que a Sergio Leavy el interbloque oficialista le concedió una licencia del 5 al 16 de diciembre. Esto es consecuencia de una decisión que se tomó durante los primeros minutos de la última sesión, cuando la presidenta previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, leyó el pedido de licencia que había presentado el senador por el Frente de Todos, el salteño Sergio Napoleón Leavy, desde el día 5 al 16 de diciembre de 2022, inclusive.

El pedido de licencia del ex intendente de Tartagal para viajar a Qatar a asistir al Mundial de Fútbol, fue rápidamente votado y obtuvo un apoyo unánime 37 votos positivos 0 negativos. Como en el Senado no se toman en cuenta los ausentes y el interbloque de Juntos por el Cambio había decidido no bajar al recinto, la cuestión quedó rápidamente saldada.