COOPERATIVAS MARCHAN PIDIENDO INCREMENTAR SU PRESUPUESTO

En calle Belgrano y 25 de Mayo se está llevando a cabo la movilización del frente de Cooperativas porque solicitan un incremento en su presupuesto.

"Lo primero que se pelea es un presupuesto ya que varias empresas no están de acuerdo con el tema de la licitación de la cooperativa de la provincia. Hoy por hoy hay muchas cooperativas que no reciben participación ciudadana hace más de cinco, seis años que están formadas y no hay respuesta ni del municipio ni de la gente del gobierno".

El presupuesto actual es de $50.000 lo que sería Participación Ciudadana, "somos más de 80 cooperativas que estamos integrando el frente de la provincia".

Hay diferentes tipos de cooperativas, como de construcción de obra pública, mantenimiento general, de limpieza, refacciones de escuela, etc. "Están esperando soluciones para tener trabajo genuino".

Van a trasladar la marcha hacia Participación Ciudadana y esperan una respuesta favorable para esta problemática.