PESCADORES DENUNCIAN QUE EMPRESAS CONTAMINAN EL RÍO BERMEJO Y ESTO PROVOCA LA MUERTE DE MILES DE PECES

La situación de la contaminación del Río Bermejo es una noticia que no acaba, por el contrario cada vez se vuelve más alarmante. Pescadores de Orán realizaron un recorrido por la zona y expusieron la terrible situación ambiental del río a través de varios videos e imágenes.

Marcelo Antonio Nieva, pescador y comunicador social de Pichanal expuso junto a más pescadores la alarmante situación del Río Bermejo. Por medio de las redes sociales denunció a Seaboard Agroindustria y otras empresas de la zona, de tirar químicos tóxicos a las aguas de ríos para matar peces.

Al anoticiarse de la enorme mortandad de peces, se dirigieron al paraje El Carmen, a casi 40 minutos de Pichanal. Iniciado el recorrido, con cada paso que daban, se encontraron con la muerte de miles de peces: róbalo, bagrecitos, sábalos, bogas, entre otras especies. Su gran mayoría con la cabeza fuera del agua tratando de encontrar oxígeno para sobrevivir.

El pescador dijo que la visibilización llegó a este punto porque desde la Secretaría de Medio Ambiente niegan lo que está ocurriendo, y que la mayoría de las veces se culpa a los pescadores.

"Arrojaron la muerte al lecho del Bermejo, ocurre todos los años y más aún a partir de Septiembre, por ello implementan la veda, cada vez más cerca del inicio de ése mes. El objetivo de ello es que los pescadores no veamos esto, no registremos esto, no denunciemos estos cientos de miles de millones de muertes de peces", expresó Nieva en su publicación de Facebook.

El pescado sostiene que la empresa Seaboard Corporation (ex Ingenio Tabacal), los productores y otras empresas asentadas por la zona son quienes arrojan los tóxicos y contaminantes al Río Bermejo y sus afluentes. "Arrojan grandes cantidades de vinaza, agroquímicos, bagazo, y desechos tóxicos sin ningún tratamiento", comentó.

Las imágenes de los pescadores fueron captadas el 22 y 23 de Octubre, pero el último día de pesca ya se notaba la contaminación en el agua, era negra y con mucha espuma.