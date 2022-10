¿MILEI Y VIVIANA CANOSA JUNTOS PARA LAS ELECCIONES 2023?

La polémica Canosa estuvo en TN anoche y brindó una entrevista en la que no se calló nada. Entre sus dichos, adelantó con la posibilidad de incursionar totalmente en la política.

La ex conductora de A24 criticó duramente al Gobierno y la oposición, sosteniendo que la Argentina actualmente es “en un callejón sin salida”, y agregó “el Presidente es Don Fulgencio: atrasa, está fuera de tiempo y de la realidad”.

Nadie se salvó, ni la vicepresidenta Cristina Kirchner, menos el ministro Sergio Massa, al que calificó como el “el ministro manos de tijera”. “Es el que recorta todo, la libertad de expresión, el que recorta los subsidios a la gente con discapacidad, el que recorta la clase media, y a la educación”.

Al final del programa, Javier Milei se acercó a Canosa y se los vio muy unidos. El diputado de La Libertad Avanza dejó una invitación a la conductora para sumarse a su espacio político. “La esperamos con los brazos abiertos”, afirmó.

Canosa devolvió la gentileza, agradeció y no rechazó de plano la posibilidad. “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”, dijo con firmeza.