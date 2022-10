GUARDIAS DE TRACK SEGURIDAD SE MANIFIESTAN POR PERSECUCIÓN SINDICAL

Trabajadores de track seguridad se encuentran en la Plaza 9 de Julio reclamando el mal pago por parte de la empresa.

"La empresa nunca pagó lo que correspondía según el convenio, los guardias están cansados, esa plata no le sirve a nadie".

"No les pagan el aguinaldo como corresponde, la obra social tiene que pagar un plus porque es poco lo que les descuentan, a algunos de nuestros compañeros no les están haciendo el aporte, toman gente por tres meses y al mes y medio ya los despiden por cualquier causa. Tienen un grupo de colaboradores que hacen una persecución sindical porque no quieren que estén afiliados a ningún sindicato".

En total en la empresa son de 450 a 500 guardias porque hace poco ganaron una licitación en la municipalidad que pasaron de tener 110 guardias a 240 guardias.

Los montos actuales van de $50.000 a $60.000, "el guardia de seguridad está haciendo 240 horas a 288 horas y tendría que cobrar por esa cantidad de horas arriba de los $100 mil, el aguinaldo se lo pagan de acuerdo a los requerimientos de la empresa $12.000, $8.000, no llega a cumplir el básico que deberían tener".

Tuvieron varias reuniones con titulares de la empresa, "hace poco hicimos reincorporar a dos compañeros que habían despedido injustamente, hicimos manifestación afuera de la empresa y los reincorporaron de nuevo. También planteamos la necesidad de que mejoren los sueldos de los guardias, nos dijeron que iban a hacer lo posible pero hasta ahora nada".

Van a continuar en el lugar, de ahí se van a dirigir a rentas para presentar una nota comentando la situación que están pasando los trabajadores y que se comprometan a pedir a la empresa que regularicen la situación de los guardias.