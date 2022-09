ALBERTO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS SOBRE EL AUMENTO DE SU PATRIMONIO

El presidente Alberto Fernández cuestionó a algunos medios de comunicación por difundir información errónea basada en sus declaraciones juradas.

"Otra muestra de la decrepitud que exhibe altivo parte del periodismo argentino", publicó el mandatario en sus redes sociales y apuntó puntualmente contra el diario La Nación.

"Nunca me canso de decir que soy, en esencia, un profesional de la clase media. He sido criado en una familia en la que el padre era un juez que al tiempo de ser cesanteado en agosto de 1976 por quienes asaltaron el poder de la república, vivía en una casa alquilada en Villa el Parque y poseía un automóvil Cadillac modelo 1949. En el barrio, no era “el hijo de la familia acaudalada”. Era simplemente “el hijo del juez” y ese era mi mayor orgullo", publicó Alberto Fernández en una carta pública.

En la misma línea, expresó: "Crecí, recibí educación pública, me gradué en abogacía, construí una familia, pude comprar una casa en la que maduró mi hijo mayor, me asocié en la compra de una oficina y pude disfrutar de tener siempre un auto estándar de fabricación nacional. Cosas que ocurren en la clase media argentina".

"Con esos bienes accedí a la Presidencia de la Nación. Son exactamente los mismos bienes que hoy tengo. Nada se incrementó en mi patrimonio. Solo el efecto de los revalúos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Administración Federal de Impuestos han determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado", argumentó el Jefe de Estado.

Además, el Presidente defendió públicamente a Cristina Fernández de Kirchner: "Debo confesar que también llamó mi atención la mención que el mismo diario hizo en la misma nota a Cristina Kirchner, atribuyéndole haber triplicado su patrimonio. Semejante conclusión se vuelve absurda a poco que se repare en que, en virtud de las inhibiciones de bienes dispuestas en los diversos procesos al que se ha visto sometida en los últimos años, su capacidad de disposición patrimonial ha quedado acotada tan solo al manejo de sus ingresos previsionales".

El Gobierno nacional afirmó que algunos medios periodísticos difundieron hoy de "manera equivocada y malintencionada información falsa basada en las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma" por los funcionarios del Ejecutivo y subrayó que el presidente Alberto Fernández "ha hecho de la decencia y la austeridad pilares de su trayectoria".

"Algunos medios de comunicación han difundido hoy de manera equivocada y malintencionada información falsa basada en las Declaraciones Juradas presentadas en tiempo y forma de manera pública por los funcionarios de Gobierno ante la Oficina Anticorrupción (OA) en cumplimiento de la Ley", se señaló en un comunicado difundido por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En el texto se indica que lo que es presentado como "crecimiento" o "triplicación" de patrimonio del Presidente y algunos de sus funcionarios, "es sencillamente el cambio de valuación fiscal que se dispuso en los inmuebles con residencia en la Ciudad de Buenos Aires".

"Todos los ciudadanos que poseen inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires tienen un aumento significativo en la valuación de su patrimonio producto del valor que toma la AFIP a partir de la presentación de este año", señala el comunicado de Presidencia.

En ese sentido, se recordó que "la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha resuelto tomar este año el mismo indicador que toma la AGIP de la Ciudad de Buenos Aires para diseñar el ABL sobre los inmuebles".

"Es lo que se denomina el valor homogéneo, que multiplica por cuatro el valor fiscal. Esa modificación es la que se debió aplicar en las declaraciones juradas de este año por primera vez y provoca la modificación de montos que no reflejan ningún aumento por incorporación de otros activos", se aclaró desde el Gobierno nacional.

"El Presidente Alberto Fernández ha hecho de la decencia y la austeridad pilares de su trayectoria personal y su gobierno. Instamos a los medios de comunicación no propiciar análisis erróneos que buscan solamente generar malestar en la población", puntualizó el texto difundido por Cerruti.

FUENTE: ÁMBITO