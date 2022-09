HOY INICIA LA SEGMENTACIÓN DE TARIFAS

Así, 5,9 millones de usuarios que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) empezarán a percibir aumentos, porque se les reducirán los subsidios de modo bimestral, hasta alcanzar la tarifa plena.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación señalaron que la implementación en cada una de las distribuidoras de gas y electricidad se podrá reflejar en los próximos diez días, a medida que los respectivos entes reguladores provinciales comuniquen los nuevos cuadros tarifarios a aplicar y el listado de beneficiarios.

A su vez, se espera que en septiembre se crucen los datos de los inscriptos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los cruces de datos permitirán también actualizar los parámetros de inclusión y los cambios de las situaciones particulares de cada usuario y grupo familiar.

En cuanto a los incrementos, las autoridades nacionales aclararon que solamente afectará a los usuarios del Nivel 1, es decir, los de mayores ingresos o aquellos que no hayan completado el formulario. Sobre el Nivel 2, de menores ingresos - con 6,5 millones de personas- y el Nivel 3 -2,5 millones-, este año no verán cambios en las tarifas. Por otro lado, la Secretaría de Energía adelantó que hay personas que, aunque no se hayan inscripto al sistema, igual cumplen con los requisitos para sostener el subsidio.

Por eso, el trabajo de campo será clave para identificar a estos usuarios de bajos recursos o medios. La cartera conducida por Flavia Royon estima que el impacto en la facturación comenzará a verse reflejado a mediados de octubre. En esa época del año, con menos frío y una reducción estacional del precio de la energía, se espera que el impacto en las tarifas no sea muy alto.