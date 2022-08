TENSIÓN EN ZONA NORTE POR LA REAPERTURA DE AV. LIBERTAD

Vecinos del barrio 17 de Octubre denunciaron que empresarios se apropiaron de cinco hectáreas y se dedican al negocio de áridos. Aparentemente se tratarían de varios terrenos linderos al río en zona norte.

Lorena, una vecina de la zona en dialogo con TodoSaltaNoticias y contó un poco sobre la situación que no es actual, sino que trata de un pedido de años. "Al buscar planos nos dimos con que la gente que fue a asentarse en el río, si hubiese sabido de esto, se venía para acá y hacían decretar de que se desvirtué la ley de la emergencia habitacional. Ellos perdieron todo por las inundaciones y nadie hizo nada".

"Hay cinco hectáreas de uso publico que terminan en las vías del ferrocarril, en donde se abre un camino para ir al puente del Río Wierna", explicó Lorena. La Avenida Libertad une el barrio Juan Manuel de Rosas y 17 de Octubre pero los vecinos denuncian que cortaron la avenida con un portón rojo, apropiándose de los terrenos en donde roban y hurtan áridos del río.

Como bien se mencionó, este problema no es reciente, ya que la barriada adelantó que el pedido por la reapertura de la avenida Libertad data de años. "La Dra. Susana Pontussi me pidió las grabaciones y ubicación del lugar pero cuando vieron que se trataba de la avenida Libertad decidieron no darnos soluciones", apuntó la mujer.

El número de personas que se presentaron esta mañana en el lugar conllevó a presencia policial pero afortunadamente no hubo disturbios. Aun así los salteños advirtieron que no se retirarían.

"O abren esa apertura y estiran la avenida Libertad y nos ceden una hectárea, porque ellos las están vendiendo, o definitivamente desalojan a las familias vip y que no nos den el espacio a nosotros pero que ellos tampoco estén acá viviendo", sostuvo Lorena.

Por otro lado, ante las declaraciones de los vecinos, integrantes de la Cooperativa de la Mesa Redonda desmintieron la explotación ilegal del árido.

"Nosotros ocupamos esta tierra desde los años ochenta. Los barrios no existían", inició uno de los trabajadores. "Están todos los papeles en regla. La mesa redonda es una cooperativa que tiene personalidades jurídicas y está explotando el río con todos los permisos", dijo.

"Si ese río no se trabaja se inundaría toda la ciudad", explicaron.