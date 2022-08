TENSIÓN EN SAN JAVIER: VECINOS PIDEN ACCESO AL AGUA

Cansados de no tener una solución, los vecinos de San Javier cortaron el acceso al vertedero ante el urgente pedido de acceso al agua. Ante la medida, los camiones de residuos no entraron a la zona.

Con quema de ramas, alrededor de 20 familias bloquearon el acceso al vertedero esperando de esa manera al fin ser escuchados por las autoridades de Aguas del Norte y Municipales. El problema data de hace siete años, la lucha por el acceso al suministro vital como lo es el agua nunca acabó, sin embargo las soluciones tampoco.

En el asentamiento residen aproximadamente 70 familiar, entre ellos personas mayores, niños e incluso personas con discapacidad. Menos de la mitad participaron en la manifestación pero el pedido es general, comentó una vecina. "Nos gustaría que haya un caño comunitario y podamos pedir agua", agregó.

Los vecinos, quienes aseguraron que no se moverían hasta que atiendan su pedido, también manifestaron que ante la ausencia del suministro, en varias oportunidades tuvieron que pedir agua a los camioneros de la zona pero no siempre obtienen una respuesta positiva, ya que a ellos Aguas del Norte les corta el servicio. Además, deben de pedirle a vecinos de alrededores.

"Hace años que tenemos que acarear el agua. No se puede", dijo una de las manifestantes. "Aunque sea un caño comunitario queremos".

Además de los vecinos, San Javier también tuvo una gran presencia policial, infantería y bomberos se encargaron de liberar el paso para los recolectores de basura como también de apagar los pequeños focos de incendio.

En el lugar se encontraba el Subsecretario de Gobierno, y comentó que los vecinos atraviesan tres problemáticas: asentamiento, no tienen agua y tampoco luz.

"El tema de la luz si es un tema municipal, está en trámite. Estamos comprando los focos. La semana pasada no se estuvo trabajando por el tema de las paritarias", expresó el funcionario municipal. "El tema del agua es con Aguas del Norte", sostuvo.

"Ustedes están el lugares que no corresponden", dijo José Ginocchio, lo que causó el enojo de los vecinos que no tardaron en responde. "Ustedes se cubren con el tema de la ilegalidad para no darnos nada a nosotros. ¿Dónde nos vamos a ir a vivir? No somos el único asentamiento en Salta, hay más de 35, 60 asentamientos en Salta", refutó una vecina.

La medida continúa pese al accionar de infantería.