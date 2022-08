CASI LA MITAD DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS NO TIENEN CONEXIÓN A INTERNET

Desde hace décadas que la educación pública en la Argentina sufre la falta de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de sus edificios. A esta serie de inconvenientes, se suma un dato preocupante que afecta día a día el aprendizaje de millones de estudiantes en todo el país.

La mitad de las escuelas públicas en la Argentina no tiene conexión a internet de acuerdo a documentos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación a los que accedió TN.

Actualmente, el país cuenta con 51.745 establecimientos educativos de gestión estatal activos de acuerdo a la última actualización del padrón oficial. Del total, 24.394 no tienen conexión a internet, es decir, el 47% del total. Son escuelas desconectadas, sin posibilidad alguna de utilizar esta herramienta global para la enseñanza de los alumnos.

Según estimaciones de la propia cartera que conduce Jaime Perczyk son 2.413.698 los alumnos que concurren a escuelas públicas sin internet. El Gobierno responde que este año inició un proceso de conexión de escuelas, pero acepta que aún resta un largo camino. En mayo las escuelas desconectadas ascendían a 27.666.

Se trata de un dato preocupante si se tiene en cuenta que millones de alumnos en todo el país arrastran dos años de complejidades a la hora de aprender, producto de la pandemia de coronavirus. En todo 2020 y buena parte del 2021, la educación se desarrolló de manera virtual e incluso miles de jóvenes no pudieron sostener el lazo con la escuela al no contar con una computadora o internet en sus casas.

En mayo pasado, TN reveló que 200 mil alumnos nunca volvieron a la escuela y que durante el primer año de pandemia fueron 1.360.000 los jóvenes que tuvieron problemas para estudiar. En 2021 esa cifra bajó a 450 mil estudiantes con “vinculación nula o insuficiente”. Aún hay miles de estudiantes que nunca regresaron a las aulas.

La falta de conectividad afecta a jardines, escuelas primarias, secundarias, establecimientos para adultos, de educación especial y hospitalarias, entre otras. La problemática se expande en todo el país: desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con particulares focos de desconexión en algunas provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero.