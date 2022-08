EN UN HOSPITAL DE ARGENTINA LE SALVARON LA VIDA A UN CAMIONERO BOLIVIANO

"Quiero hacerle saber a todo a mi país, Bolivia y, especialmente, a los hospitales y Centro de Salud pública, que me accidente y me rescataron y curaron, me salvaron la vida y soy muy bien atendiendo acá en Chaco Argentina”, anunció Sergio Kronemberguer.

Luego, hizo referencia al caso del profesor argentino que sufrió el accidente en el territorio boliviano: “Para que cuando tengan que atender a un argentino, tengan en cuenta que acá no se lo discrimina, señores”, remarcó Kronemberguer sobre la atención que recibió el camionero.

“Como cuando lo hicieron aquella vez con un paciente argentino y lo dejaron morir”, señaló, en referencia a Alejandro Benítez. “Nada mas, quería hacer llegar esto a mí país”, expresó el hombre, y reiteró: “Gracias”, en el posteo que se hizo viral en Facebook.

"Hola, buenos días. Quiero hacer llegar esto a los hermanos bolivianos, lo que le pasó a este hombre (por él mismo), antes de llegar a Tartagal (Salta) límite con Chaco. Quería hacerle saber a toda la comunidad de Bolivia y, especialmente, a los hospitales y centros de salud pública, que este señor (por él mismo) fue muy bien atendido acá en Chaco, Argentina... Para que cuando tengan que atender a un argentino, tengan en cuenta que acá no se lo discrimina, señores. Como cuando lo hicieron aquella vez con un paciente argentino y lo dejaron morir... Nada más quería hacer llegar esto a nuestro país vecino... Gracias", dice el posteo que realizó el camionero llamado Sergio Kronemberguer, junto con la siguiente imagen.