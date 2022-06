VECINOS RECLAMAN FALTA DE OBRAS EN BARRIO MOROSINI

En barrio Morosini entre Portugal y Dinamarca hay un pozo de dos metros ubicado en plena calle y que ocasiona malestar entre los vecinos, anteriormente era una ruptura de caños con pérdida de agua y que se arregló pero ahora la reparación de calle no se ha dado y los vehículos tienen que hacer maniobras para poder esquivar este pozo.

Un vecino relata que el barrio es una desgracia ya que la pérdida de agua no se le pone el encamisado a los caños que deberían ser de 20X20, los de Aguas del Norte arreglaron el caño y al mes se rompió, la intendenta no controla nada, cuando la calle era de tierra no era así.

Estas roturas de caños provocan que los vecinos se queden sin presión de agua y en los barrios cercanos hay grandes pérdidas de agua, reclaman más control por parte de la entidad y que les solucionen este problema. Otro de los reclamos es que ya solicitaron que no pasen más los camiones por la cuadra ya que no cuentan con pavimento sino con alquitrán, presentaron notas pero siguen sin tener soluciones concretas, sienten que no son escuchados.

También solicitan un reductor de velocidad ya que hoy un remis "se hizo pedazo" manifiesta una de las vecinas ya que no ven el pozo, si bien contaban con un cartel hace unos días alguien lo sacó y ahora quedó al descubierto y los vehículos que circulan por el lugar no pueden visualizar el pozo.