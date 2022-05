SALDRÁ LA PRIMERA SERIE SOBRE LA GUERRA DE MALVINAS

"Las Islas" ("The Islands" en inglés) será la primera serie dramática que se hará sobre la Guerra de Malvinas, con un equipo integrado por argentinos e ingleses que trabajarán en conjunto en el proyecto.

La producción, que tendrá diez episodios y estará a cargo de Infinity Hill, Lone Wolf Pictures y The Whole Spiel (del ex presidente de NBC), se anunció este jueves en el Festival de Cannes y el productor argentino Axel Kuschevatzky lo replicó en su cuenta oficial de Twitter.

La serie contará la historia de la guerra ocurrida en 1982 desde el punto de vista de los protagonistas que estuvieron allí. Según anticipó Deadline, será un retrato "épico" de las realidad brutales a las que se tuvieron que enfrentar quienes fueron. De esta manera, no se apuntará a un producto histórico como puede ser "The Crown" o de geopolítica.

"Utilizando técnicas cinematográficas inmersivas, la serie representará las experiencias personales de primera mano de quienes lucharon en la guerra, desde soldados profesionales hasta adolescentes, algunos enviados en contra de su voluntad y sin ningún conocimiento de los peligros que se avecinan", anticiparon en el portal especializado.

Y ampliaron: "Las historias civiles incluyen marineros franceses varados que se enfrentan a un monstruo de guerra de la vida real, dos intrépidas cineastas de historia natural y las personas que llaman hogar a estas islas atrapadas en el fuego cruzado de la guerra".

El guion es escrito por el argentino Sebastián Rotstein (El Presidente Temporada 2, Morir de Amor). De todas formas, el proyecto cuenta con la participación de directores y escritores tanto del Reino Unido como de Argentina.

"Con el respaldo de una gran cantidad de investigación y una rica variedad de fuentes, hemos reunido un conjunto intrincadamente entretejido de historias inspiradoras, emocionales y emocionantes de aquellos atrapados en un conflicto intenso de otra época”, expresó el productor Stephen McDonogh.

n ese sentido, remarcó que buscarán estar guiados "siempre por la verdad" y que se enfocarán en "el costo humano de la guerra en todos los bandos".

Por su parte, Kuschevatzky, uno de los directores de Infinity Hill, expresó: "Esta guerra tuvo un impacto imperecedero en mi patria, Argentina, en términos sociales y políticos. Sentimos la necesidad de contar esto adecuadamente a través de la mirada de las personas que enfrentaron una experiencia impensable e inigualable. Nuestro mayor desafío es hacer algo que nadie más haya hecho antes: crear una historia auténtica y dramática que abarque ambas perspectivas de un momento tan definitorio en el tiempo".



Para llevar adelante la miniserie, las productoras compraron los derechos de una serie de libros sobre la guerra en los que se inspirarán. También participan colaboradores militares y civiles que participaron en el conflicto.

Desde Lone Wolf adelantaron que interpretarán "las experiencias personales de primera mano de quienes lucharon en la guerra, desde soldados profesionales hasta adolescentes, algunos enviados en contra de su voluntad y sin ningún conocimiento de los peligros que se avecinan".