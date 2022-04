PESE A LA SUBA DE TASAS PELIGRA EL AHORA 12

La facturación del programa Ahora 12 cayó tanto a precios corrientes como constantes, con una contracción del 1% y del 6%, respectivamente, en febrero pasado, último mes reportado por el Ministerio de la Producción. Esto se dio a pesar de la suba de tasas de interés otorgada por el Gobierno esta semana.

Si bien el Gobierno acaba de autorizar una suba en la tasa nominal del 31% al 33% anual, por la suba del costo de fondeo de los bancos a partir del alza de las Leliq, para los bancos la ecuación no cierra, ya que ahora deben pagar 46% por los plazos fijos, con lo cual no les es negocio prestar al 33%, aunque le tomen encajes de por medio.

"La tasa subió 7 puntos y en el Ahora 12 nos dieron solamente 2, hay que tener en cuenta que esta suba mínima es para lo que se da, ya que nos comemos todo el stock", protesta el presidente de una de las entidades más importantes del sistema financiero.

¿Cuál es la reacción de los bancos ante esto? Por un lado, no ampliar los límites de compras en cuotas, ya que no pueden discriminar el Ahora 12 del resto. Con la inflación que hay, al no actualizar el cupo disponible, el tarjetahabiente ya pierde poder adquisitivo, ante la suba constante de precios.

Incluso, hay muchas protestas de clientes a quienes hasta le bajaron el límite de compra en cuotas. Por lo tanto, lo que se debe hacer es pedir al banco que lo actualice, y especificar que lo que se busca no es ampliar el límite de gastos con tarjeta, sino más que nada el de cuotas, ya que son distintos, y hay bancos que sólo actualizan el cupo en un pago, para evitar al Ahora 12.

"A los que no podemos atender por la tasa máxima, pasan a ser atendidos por las no bancarias (mutuales, cooperativas, fintech), que tienen una tasa superior al 100%, según los números del BCRA", precisa el número uno de una de las grandes entidades del sistema.

El convenio de Ahora 12 prohíbe "discriminar" así que pagan justos por pecadores. Los bancos simplemente le bajan a todos el margen "en cuotas", ya que la mayoría es Ahora 12.

"Con sólo no actualizarlo, ya lo bajas promedio 5% por mes", protestan los banqueros, que están pidiendo al Central que actualice la tasa de revolving, como se denomina en la jerga a la financiación de la tarjeta.