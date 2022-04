FALLECIÓ EL JOVEN DE METAN AGREDIDO POR SU SUEGRO Y SU ESPOSA

Éste viernes 22, pasada las 5 de la madrugada, familiares de Víctor Córdoba dieron a conocer su fallecimiento tras cuatro días de agonía.

El metanense de 27 años había sido trasladado el lunes del hospital local al San Bernardo en código rojo con politraumatismo facial, traumatismo encéfalo craneano grave, dificultas respiratoria y signos de broncoaspiración, lesiones provocadas por una golpiza en manos de su esposa y su suegro, conocido periodista de Metan,

El fiscal penal 2 de Metan, Gonzalo Gómez Amado, lleva a cabo la investigación en la que ya fueron detenidos Macarena Peralta de 25 años y José Luis Peralta de 59 años como principales sospechosos.

"Mucha gente me dijo que sufrió de violencia, que ella era agresiva, que se trataban mal" expresó Estela Velarde, tía de Víctor, en dialogo con Todo Salta Noticias. "No puedo decir que de parte de mi sobrino si había violencia o no porque nunca escuche nada, pero si puedo decir que él que está muerto y que fue gravemente herido es mi sobrino".

Víctor tenía un hijo en común con Macarena, con la que estaba casado, según aclaró Estela, asegurando que no tienen novedades de ese niño, quien estría con la familia materna.

Finalmente, Estela expresó el pedido de justicia en la causa. "Dos o tres días después hicieron un allanamiento, las cosa se hicieron muy mal. Queremos justicia, se que aclare, que se digan las cosas como son, no queremos que se tapen las cosas, sé que él (José Luis Peralta) es un periodista muy conocido en metan, mueve muchos medios".