LOS LABORATORIOS ADVIRTIERON QUE PUEDEN FALTAR MEDICAMENTOS

La nueva normativa del Banco Central con respecto a las importaciones, que a comienzos de marzo modificó el cupo de dólares al que pueden acceder las empresas para comprar insumos en el exterior, está generando dificultades en el sector farmacéutico. Desde las cámaras que agrupa a los laboratorios advirtieron que si no hay una flexibilización de las restricciones, en los próximos meses puede haber faltantes de algunos de los medicamentos que se producen localmente.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) enviaron dos cartas al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, una con fecha del 22 de marzo y otra del 11 de abril pasados, donde alertaban sobre un panorama muy complicado para el abastecimiento de materias primas, insumos y también medicamentos terminados.

Sin embargo, no tuvieron aún respuesta de las autoridades. “En marzo, se dispuso una nueva forma para determinar los montos para importar que no contempla los incrementos en los precios de las materias primas ni el aumento en las cantidades. Se compara con los años de pandemia, donde no son los mismos insumos, y cuando los costos de los fletes aumentaron 5 veces más en dólares”, explicó Juan José Marconi, director Ejecutivo de Cooperala.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a los laboratorios de origen extranjero, también realizaron una presentación ante el Banco Central y el Ministerio de Salud de la Nación. “Tanto Salud como BCRA están trabajando sobre las diferentes solicitudes y estamos a la espera de una definición por parte del Banco Central”, dijeron. Y aclararon que su pedido está enfocado exclusivamente en medicamentos, que tienen un régimen particular por ser esenciales por su impacto en términos de salud.

“El límite al monto de los pagos se encuentra directamente relacionado a los pagos cursados en los años previos. Sin embargo, la forma en que está propuesto dicho límite no atiende los incrementos de precios que podrían recaer en los productos, materias primas o insumos importados”, dice el texto de la nota dirigida al Banco Central.

Los laboratorios advirtieron que el límite en el monto y los plazos de los pagos comenzarán en breve a afectar el stock de materias primas, insumos y medicamentos con “graves consecuencias” para la salud de la población, sobre todo para la continuidad de tratamientos, y los sistemas sanitarios.