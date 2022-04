DEMORAS EN LA OBRA EN AVENIDA DISCÉPOLO

En esta mañana, los vecinos se manifestaron debido a una obra inconclusa en la Avenida Discépolo. Un vecino comentó que se inició la obra durante el gobierno de Urtubey y desde entonces se encuentran en la misma situación.

Entre las complicaciones presentes se encuentran la pérdida de agua, veredas sin reparar y conexiones clandestinas.

El ingeniero Jorge Salas, de la Municipalidad, se presentó en el lugar para dar una respuesta a los vecinos que están cansados de esperar la conclusión de la obra, la cual también ha provocado delincuencia y que algunos almacenes no puedan vender en el lugar. "Los vecinos tienen negocios y no pueden, tienen que pagar alquileres y no pueden. Hay temor porque se caigan casas y pérdidas de agua", manifestaron.

Se planea darle una rápida solución, el ingeniero comentó que esta sería en un máximo de veinte días y que desconoce los motivos por los que no se concluyó a tiempo. Por otra parte, los vecinos esperan al fin una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

"Nos dijeron que tardarían dos meses, va más de eso", finalizó una vecina presente en la manifestación.