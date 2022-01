SUBIERON LA TASA DE INTERÉS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso el aumento en la tasa de interés y la medida tendrá impacto en los costos de financiación a través de las tarjetas de crédito. El anuncio fue realizado mediante la Comunicación A7432 y el organismo determinó sustituir “con vigencia a partir del ciclo de facturación correspondiente a enero de 2022, al 49% nominal anual el límite al interés compensatorio para financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar las entidades financieras”.

El 49% nace del tope de la tasa nominal anual anterior del 43% y el incremento de 6 puntos porcentuales desde principios de enero. No obstante, según información del BCRA, los pagos en consideración interanual con tarjetas de crédito en el mes de diciembre, impulsado por las fiestas, se acrecentaron en un 38%. El porcentaje estuvo por debajo de la inflación, superior al 40%.

Los bancos son los encargados de fijar dicha tasa máxima de interés. Quedará en la decisión final de cada entidad financiera aplicar o no el aumento. El BCRA, entre la espada y la pared, no aumentó durante el 2021 la tasa, debido a que no deseaba afectar la actividad económica, que ya estaba golpeada por el aumento del dólar y los cambios que se realizaban desde la cartera de Comercio Interior.

Entre otras novedades que publicó el BCRA, también aumentó la tasa de interés de las Leliq y hace una semana incrementó los plazos fijos en un porcentaje muy bajo en comparación a lo esperado. Estas medidas ya eran evaluadas a mediados de diciembre del 2021 por el organismo.

La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó que Argentina tiene que establecer medidas que “coloquen al país en una senda sólida para recuperarse de esta crisis”. “Todavía queda mucho por hacer”, aclaró la directora del organismo que tendrá un papel fundamental en la negociación de la deuda.