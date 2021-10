EL HOSPITAL DE TARTAGAL SATURADO DE ATENCIÓN, PIDE MÉDICOS AL MINISTERIO

La semana pasada se conoció el reclamo de los vecinos de Rivadavia Banda Sur quienes piden más recursos para el hospital, aseguran que tuvieron un solo médico para atender a 5600 pacientes, ahora habría dos. Juntan firmas para hacer un pedido formal al Ministerio de Salud de la provincia.

De acuerdo a lo que manifestó Payo, hoy la cobertura social en Tartagal no supera el 12%, “por lo tanto es el hospital público el encargado de asistir a toda la población y en muchos casos también asistimos a quienes tienen obra social”.

A la demanda creciente hay que agregarle que el hospital también le da cobertura a una gran parte de Rivadavia, todos los parajes cercanos, a Salvador Mazza, Aguaray, Mosconi, General Ballivián. “Tenemos un área de influencia que supera las 200 mil personas, el hospital no está concebido para esa cantidad por eso aparecen tantas falencias. Los médicos están colapsados”, dijo con preocupación.

La gerencia del hospital planteó “una solución para poder mejorar la cantidad y calidad de los profesionales del norte, especialidades que no tenemos como neurología infantil, terapistas. En terapia intensiva tenemos 10 médicos, muchos de ellos tienen que desarrollar otras funciones como clínica médica, cardiología, sino no alcanzamos a dar cobertura. No podemos darnos el lujo de tener exclusivamente médicos terapistas”.