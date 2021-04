EL GOBERNADOR SAENZ DIO NEGATIVO AL PCR DE CORONAVIRUS

Se confirmaron que el mandatario provincial se realizó un estudio PCR, cuyo resultado fue negativo lo que lo habilitó a viajar este lunes a Buenos Aires; donde mantendrá reuniones con funcionarios nacionales a fin de conseguir fondos para obras en la ruta 9/34.

Vale recordar que por decisión personal Sáenz decidió no vacunarse contra el coronavirus, aunque la misma no garantiza que el vacunado no se contagie; ejemplo de ellos es el presidente Alberto Fernández quien recibió la dosis y el fin de semana confirmaron que está infectado, pero en buen estado de salud.