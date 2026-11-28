El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al jefe de Policía, Walter Toledo, se reunió con el titular de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán para delinear aspectos relacionados al operativo especial a implementar por la disputa del Mundialito infanto juvenil “ America 2026” que tiene a la Provincia de Salta como sede central.



En ese sentido, el ministro Avellaneda puso de relieve la importancia del evento deportivo, por lo que se dispondrá de un despliegue acorde a cada uno de los escenarios y disciplinas que competirán con la finalizada de brindar la cobertura de seguridad necesaria.

Se dispondrá de recorridos preventivos en los sectores hoteleros donde se alojarán las delegaciones participantes y autoridades, puntos gastronómicos y determinadas zonas de interés deportivo.

Cabe destacar que el torneo más importante que nuclea a las categorías infantiles y juveniles se desarrollará en Salta del 4 al 8 de diciembre con los mejores equipos de la Argentina, América y resto del mundo.

El 70% de los partidos se jugará en el Predio del Bicentenario de la Liga Salteña y también se utilizarán las canchas de Central Norte, Juventud Antoniana, Estadio Adolfo Resina de la liga en barrio 9 de Julio, Gimnasia y Tiro y Los Cachorros, además del estadio Padre Martearena y el hotel perteneciente a la Liga Salteña.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación