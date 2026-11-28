El Profesorado Superior de Lenguas Vivas Nº 6007, abrirá en diciembre las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de la carrera de francés. La carrera se dicta en el turno vespertino y contempla una formación integral y prácticas profesionales.

A lo largo del trayecto formativo, los estudiantes cursan espacios vinculados con la lengua francesa, fonética, literatura y cultura francesa, entre otras áreas fundamentales para el ejercicio de la enseñanza del idioma.

La propuesta académica del Profesorado de Francés ofrece una formación presencial de cuatro años, con título de validez nacional y preparación para ejercer la docencia en los niveles primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas.

Además, los estudiantes de 3º y 4º año, así como los egresados, pueden postularse a las becas de Asistentes de Español en Francia, otorgadas por la Embajada de Francia en Argentina y el Instituto Francés de Argentina. Esta iniciativa brinda la posibilidad de viajar al país europeo para desarrollar tareas como asistentes de idioma y enriquecer la formación profesional a través de una experiencia de intercambio cultural.

Requisitos de inscripción:

Las inscripciones son sin examen y de ingreso directo, y se realizarán de manera presencial los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre, de 19:30 a 22:00 horas, en la sede institucional ubicada en avenida San Martín Nº 1765, esquina Moldes.

Para completar la inscripción se deberá presentar formulario de inscripción, fotografía 4x4, título secundario o constancia de título en trámite y folio tamaño oficio.

Información: Comunicarse al 3874-885350 o al correo: [email protected].

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación