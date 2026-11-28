La Orquesta Sinfónica de Salta convoca a una audición pública para cubrir un cargo de viola fila, en la modalidad de músico sin estabilidad. La convocatoria está dirigida a instrumentistas interesados en incorporarse a la formación provincial y contempla una instancia de presentación de antecedentes y una prueba musical.



El período de inscripción abrió el 13 de noviembre y permanecerá disponible hasta el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 14. Los postulantes deberán presentar una nota formal dirigida al director titular de la Orquesta Sinfónica de Salta, maestro Jorge Mario Uribe, solicitando su inscripción a la audición. También deberán adjuntar un currículum vitae nominal e informar cuál es la obra solista elegida para interpretar.



La audición se realizará el lunes 14 de diciembre, a las 14, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460 de la ciudad de Salta.



La instancia musical incluirá la interpretación del primer movimiento, sin cadencia, de uno de los siguientes conciertos a elección del postulante: Carl Stamitz en Re mayor o Franz Anton Hoffmeister en Re mayor. Además, los aspirantes deberán preparar los solos orquestales establecidos en la convocatoria, correspondientes a la primera página completa de Don Juan, de Richard Strauss; el tercer movimiento de la Sinfonía N.º 4 de Gustav Mahler, desde la cifra 9, Allegretto súbito (Nicht eilen), hasta la cifra 11; el cuarto movimiento de la Sinfonía N.º 3 de Ludwig van Beethoven, desde la anacrusa al compás 62 hasta el compás 77 inclusive, con las repeticiones; el primer movimiento de la Sinfonía N.º 5 de Dmitri Shostakovich, desde el segundo compás de la cifra 15 hasta la cifra 17; el primer movimiento de la Sinfonía N.º 1 de Serguéi Prokofiev, desde el noveno compás de la letra H hasta la letra J; y el cuarto movimiento de la Sinfonía N.º 39 de Wolfgang Amadeus Mozart, desde la anacrusa al octavo compás de la letra B hasta la letra C.



Las partituras correspondientes a las obras y los solos orquestales se encuentran disponibles en http://culturasalta.gov.ar



El acompañamiento de piano será opcional. La Orquesta Sinfónica de Salta no proveerá pianista acompañante, por lo que quienes deseen utilizar esta posibilidad deberán comunicarlo previamente.